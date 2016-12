DRAMÁTICOS MOMENTOS VIVIO UNA MAMA A BORDO DE UNA AMBULANCIA

Foto Facebook

Jimena de Secco, mama de Mateo relató la dura experiencia que le tocó vivir en medio de una dramática situación en la que se vio afectada junto a su hijo que ademas padece Síndrome Uremico hecho que les cambio la vida para siempre.









Al ser consultada por el transcurrir de sus dias Jimena narro que son de mucha tristeza, es una herida abierta para siempre,. de lucha constante, agotador.y muy triste





Jimena es docente reside en Sierra Grande, su hijo sufrió Sindrome Uremico en el mes de enero fue afectado con daño neurológico severo y falla renal crónica. y desde ese momento su vida cambio en esta oportunidad hizo pública su denuncia a traves de la red social Facebook, por las irregularidades en el traslado.

En la misma especifica lo siguiente:





"Hago mi denuncia contra la empresa de ambulancias Berbel de Valcheta. y relato que " El dia viernes trasladamos a Mateo desde Sierra Grande a Neuquén por un principio de neumonía en una ambulancia de esa empresa."





" El pedido de ambulancia estaba especificado con oxigeno para todo el viaje. Mateo venía muy bien hasta que se termina el oxigeno de uno de los tubos, cuando van a cambiar al otro la rosca para colocar el humificador y la mascara no funcionaba."





" En esos minutos intentando colocarlo( no mas de 2 minutos) Mateo se queda sin oxigeno y comienza a largar espuma por la boca y a ponerse azul los labios. En la desesperación agarro el ambu, es un globo para dar aire manualmente y no tenia máscara, intentó ponerle una que había y no entraba por lo que con la boca del ambu le doy aire hasta que destraban la rosca sacan el humificador y apoyando la manguera de la mascara en la salida del tubo le da oxigeno seco y logramos llegar a la clínica."





" Esto pasó antes de cruzar el puente Cipolleti-Neuquén. Cuando se estabiliza llamo a la clínica y pido que lo esperen con un tubo de oxigeno. NEGLIGENCIA TOTAL DE LA EMPRESA QUE NO TENIA LOS ELEMENTOS EN CONDICIONES!!! ENCIMA ME LLAMA EL DUEÑO AYER PARA QUERER CALMAR MI INDIGNACIÓN DICIENDO QUE EL TRASLADO TENDRÍA QUE HABER SIDO CON MEDICO. NO HACIA LA DIFERENCIA. NO FUNCIONABAN LOS ELEMENTOS BÁSICOS: UN TUBO CON OXIGENO!! narro Jimena en su carta.