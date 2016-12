“Las personas con discapacidad son sujeto de derecho y ese es el nuevo paradigma”, afirmó Zaratiegui en capacitación a Jueces de Paz

La Jueza Adriana Zaratiegui, Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, realizó este viernes en Viedma, la apertura del taller sobre "Acceso a justicia para personas con discapacidad-Derecho a un trato adecuado”, destinado a los Juzgados de Paz con asiento en la Primera Circunscripción Judicial, en el marco del calendario académico de la Escuela de Capacitación.





Al hacer uso de la palabra, la Jueza Zaratiegui señaló que “el Poder Judicial ha comenzado a trabajar a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en este cambio de paradigma, las personas con discapacidad ya no son objeto de tutela sino sujeto de derecho y asi tenemos que pensarlo, por eso trabajamos el acceso a justicia desde un modelo social y de derechos humanos.”









Explicó en tal sentido que “el Poder Judicial ha comenzado a incorporar ahora, personal con discapacidad, antes esto no lo hacía, no hacía los ajustes razonables para que pudieran rendir en igualdad de condiciones, no cumplía con el cupo establecido en la Ley Nacional por que no hay normativa provincial, y que importante es el trabajo para estas personas y para su familia, la dignidad de trabajar en igualdad de oportunidades por eso digo esto que es algo pero falta mucho por hacer aún”.





Afirmó que “este es un cambio de paradigma y nosotros tenemos que garantizar el acceso a justicia a todas las personas, pero especialmente a los más vulnerables entre los que están la mujer, los niños y las personas con discapacidad y así tenemos que pensarlo y aplicarlo todos los días”,





La Presidenta del STJ destacó que “seguro que van a salir de este taller con otra mirada, porque no dudo de su sensibilidad y esta capacitación es muy importante porque es la mejor manera de aprender, ya que la igualdad de condiciones de las personas con discapacidad tiene que ser en línea con la Convención que es el marco legal que tienen para ejercer sus derechos, por eso tienen que conocerla trabajarla y aplicarla todos los días”.





Al finalizar su alocución puso de relieve que “los Juzgados de Paz son el personal más predispuestos para capacitarse y esto es muy importante por su tarea y para todo el Poder Judicial. “









La actividad estará coordinada por el Dr. Pablo Zille titular de la Inspectoría de Justicia de Paz y la capacitación está a cargo de la Coordinadora de la Oficina de la Mujer, profesora Beatriz Mosqueira, y analiza la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo de Acceso a la Justicia para personas con Discapacidad.





En este marco, se convocó a participar a los jueces y juezas de paz titulares y suplentes de los Juzgados de Paz de Arroyo Ventana, Cona Niyeu, Fuerte San Javier, General Conesa, Guardia Mitre, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Sierra Pailemán, Valcheta y Viedma.





La dinámica del encuentro es con modalidad de taller con actividades prácticas para la reflexión y el análisis en torno al abordaje de la temática que se trabajará durante la jornada.





El lugar de encuentro es en el Aula de la Escuela de Capacitación Judicial, ubicada en calle Laprida 292, de la ciudad de Viedma en el horario de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 20.00.





Fuente:Poder Judicial